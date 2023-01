Ukraine : 14 morts dans un accident d'hélicoptère

L'habitacle d'un hélicoptère disloqué devant un immeuble d'habitation. Il y a avait neuf passagers à bord, dont le ministre de l'Intérieur ukrainien. Tous sont morts sur le coup. À proximité, une maternelle touchée par l'explosion. Il était huit heures du matin, une enseignante raconte la panique. Cinq habitants du quartier, dont un enfant, sont décédés. Dans les premières images filmées après le crash, on y voit une longue traînée de feu, sans doute due au kérosène de l'engin. Les témoins décrivent un appareil en détresse, avant de s'écraser au sol. Le ministre de l'Intérieur devait se rendre sur le front. Son appareil s'est écrasé à vingt kilomètres au nord-est de la capitale. La thèse de l'accident est la plus probable, mais les autorités n'écartent aucune piste. Le président Zelensky a d'ailleurs évoqué la tragédie, en s'adressant au forum économique de Davos, ce mercredi soir. C'est la deuxième tragédie d'ampleur que vit l'Ukraine en une semaine. Il y a quatre jours, le tir d'un missile balistique russe sur un immeuble avait fait 45 victimes civiles à Dnipro. TF1 | Reportage B. Christal, C. Ingold, C. Marchand, N. Bergot