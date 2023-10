Ukraine : un village de l'Est dévasté par une frappe russe meurtrière

À coups de barres à mine, les sauveteurs tentent de se frayer un chemin dans les décombres, mais ce ne sont que des personnes décédées qu'ils retrouvent dans les ruines. La tristesse se lit sur tous les visages. "J'ai entendu l'explosion à trois kilomètres et quand je suis arrivée ici, on m'a dit que ma mère était en dessous", raconte une jeune femme. Un peu plus loin, une femme à genoux identifie les victimes et un habitant semble totalement hagard au milieu du désastre. Il y avait 60 personnes dans ce café, réunies pour un hommage à un soldat ukrainien tombé récemment sur le front. Le village de Groza, dans l'oblast de Kharkiv, qui compte 300 habitants et qui est situé dans le Nord de l'Ukraine, est juste en face des territoires occupés par l'armée russe. Selon les Ukrainiens, un missile russe serait responsable du massacre. Il s'agit de l'une des frappes le plus meurtrières du conflit. Selon l'ONU, 9 615 civils ont été tués depuis le début de la guerre. TF1 | Reportage B. Christal, S. Vincent