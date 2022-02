Ukraine : attaque massive des Russes

Aux portes de Kiev, dans le ciel, une dizaine d'hélicoptères de combat russes prenaient d'assaut l'aéroport international Gostomel, à trente kilomètres à peine de la capitale ukrainienne. Juste au-dessus des habitations, des combats aériens se déroulaient entre chasseurs russes et ukrainiens. L'armée ukrainienne semble dépassée. Les hélicoptères russes se protègent avec des leurs pour éviter les tirs de roquettes. Les Ukrainiens, eux, ripostent à l'arme automatique, sans effets. Combien de temps vont-ils tenir ? À Tchernobyl, la question ne se pose plus. La ville et sa centrale sont ce soir aux mains des Russes. Depuis ce jeudi matin, toute l'Ukraine a été bombardée et la Russie a un plan bien précis, détruire les infrastructures militaires ukrainiennes et cibler les aéroports, même au cœur des villes. Les sirènes retentissaient à Kiev et partout en Ukraine. À Tchouhouïv, un immeuble résidentiel a été frappé de plein fouet par des missiles, tuant au moins un civil et en blessant plusieurs autres. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a décrété la loi martiale. Ainsi, les combats peuvent avoir lieu n'importe où et n'importe quand. Personne n'est à l'abri. Ce jeudi soir, un premier bilan fait état de plusieurs dizaines de morts aussi bien civils que militaires. Dans certaines villes, comme à Kiev ou à Kharkov, c'est dans le métro que les habitants sont venus trouver refuge en espérant passer une nuit à l'abri des bombardements. T F1 | Reportage I. Bornacin.