Ukraine : au cœur de Marioupol dévastée

La dernière zone de combat est là, devant nous. Dans cet immense complexe industriel, tout à côté du centre-ville de Marioupol. Nous nous en approchons. Ces miliciens pro-russes contrôlent le quartier, mais les soldats ukrainiens résistent encore avec des tirs d'obus. Nous atteignons le théâtre bombardé. Cet homme a survécu à ce bombardement, mais pas son épouse. Il ne l'a pas retrouvé sous les gravats. Il nous guide à l'intérieur. Moscou dément toujours être à l'origine du bombardement. Au premier et au deuxième étage, c'est un autre décor. Les murs sont calcinés et une partie du bâtiment s'est effondrée. Tout à côté, quelques habitants récupèrent de l'eau dans un puits. Ils ont déjà oublié l'épisode du théâtre. Alors, c'est dans cette église encore intacte qu'ils se réfugient. Dehors, le feu sert à cuisiner et à se réchauffer. Le jeune Sacha coupe du bois. À l'intérieur, une grand-mère fait manger son petit-fils. "On manque de tout", nous dit-elle. Dans la rue, nous voyons de nombreuses personnes âgées, désemparées et perdues, devant un point d'aide humanitaire russe qui vient d'arriver. Un peu plus loin, un homme transporte le corps calciné d'un membre de sa famille. Dire qu'on est encore vivant à ses proches est essentielle ici, mais il n'y a plus de réseau de téléphone. Il y a quelques jours, une habitante nous a demandé d'appeler sa fille qui vit à Strasbourg pour la rassurer. Nous revenons la voir chez elle avec un message enregistré de sa fille. Nadia est submergée par l'émotion, mais elle nous confie aussi qu'elle voudrait se réveiller et croire que cette guerre est terminée. T F1 | Reportage L. Boudoul, R. Reverdy