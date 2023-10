Ukraine : au cœur des tranchées sous le feu russe

En silence, des colonnes de soldats rejoignent les positions les plus éprouvantes du front sud. Progresser sur cet axe est capital pour les forces ukrainiennes, car cela leur permettrait d'isoler la Crimée. Sur place, les groupes d'assaut n'ont d'autres choix que de progresser à pied et à découvert sur plusieurs kilomètres. Dans la matinée de ce 2 octobre, l'artillerie russe repère les soldats. "Les Russes voient tout avec leurs drones", confie Poltava, de la 65e brigade mécanisée de l'armée ukrainienne. En un an et demi, certains soldats n'ont eu qu'une semaine de permission, la fatigue se ressent. "Je voudrais que tout ça s'arrête, pour que tout le monde puisse vivre en paix. ", lâche un soldat. Sur place, les victoires se comptent en mètres, et les distances en vies humaines. Sans soutiens aériens, une contre-offensive plus rapide est impossible. Les Russes s'acharnent à reprendre leurs tranchées perdues, affirme un soldat. L'arrière-front n'est pas épargné. À six kilomètres du champ de bataille, un jet russe a largué sa bombe sur une ville où vivent encore une centaine d'habitants. TF1 | Reportage G. Debono, I. Zakharenko