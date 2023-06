Ukraine : bombardements meurtriers sur un restaurant

Un homme filme des images après les bombardements en Ukraine. Il peine à reprendre ses esprits. Il vient de frôler la mort dans un restaurant de Kramatorsk. L'établissement est réduit en poussière par un missile. Tous les immeubles aux alentours sont soufflés. Au même moment, des habitants se précipitent pour secourir les blessés. Les victimes se comptent par dizaines, dont des travailleurs humanitaires, des soldats, et même des journalistes. Touché en plein dîner, le restaurant est l'un des derniers encore ouverts dans la ville de l'est de l'Ukraine. Kramatorsk n'est qu'à 30 kilomètres du front. Les frappes y sont incessantes. De son côté, la Russie affirme avoir visé à Kramatorsk uniquement un site militaire. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Ingold, A. Silberman