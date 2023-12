Ukraine : combats acharnés au coeur de l'hiver

Malgré les températures extrêmes, les artilleurs foncent accomplir leur devoir. Nous sommes sur le front de Bakhmout. Les hommes se battent sans se plaindre, mais chaque geste demande un effort. Dans le paysage glacé, il faut continuer à faire la guerre avec un avantage, le plafond nuageux est si bas que l'ennemi ne peut pas repérer le pas de tir, mais c'est évidemment un problème dans l’autre sens aussi. Nuages et brouillards protègent les combattants de part et d'autre. Ceux-ci n'en vivent pas moins dans des conditions dignes des poilus d'un autre siècle dans les abris infestés de rongeurs. Un peu plus loin, la nuit suivante, un autre groupe se prépare. La visibilité est un enjeu majeur sur le champ de bataille. Vers cinq heures du matin, l’unité spéciale s'installe dans un site secret tout près de la ligne de front. La météo du jour s’est améliorée. Il fait toujours aussi froid, mais le temps sera clair. Et cela change tout, les cibles seront bien plus repérables. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, G. Vuitton