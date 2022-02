Ukraine : dans le Donbass, les pro-indépendantistes sont soulagés

Dans cette République séparatiste, où trône de gigantesques slogans pro-russes, on parle russe, on utilise les roubles... Bref, on vit comme en Russie. Alors, l'indépendance, c'était un souhait pour de nombreux habitants. Elena, nous l'avons rencontré il y a quelques jours. Elle nous disait son attachement à la Russie, Alors aujourd'hui, elle est heureuse. Mais cet enthousiasme ne se perçoit pourtant pas dans les rues de Donetsk, désertées aujourd'hui. Roman reste très prudent après l'annonce du président russe. La nuit dernière, d'ailleurs, nous avons entendu d'intenses échanges de tirs à l'arme lourde dans les faubourgs de Donetsk. Un peu plus tôt, ce sont ces véhicules blindés que nous avons croisés. Ils se dirigeaient vers la zone de l'aéroport, très stratégique. Sur la ligne de front, la tension est encore très forte, mais les forces séparatistes sont désormais soutenues. C'est ce que nous confie ce député de la République autoproclamée de Donetsk. Dans les tranchées, les miliciens séparatistes attendent l'arrivée de volontaires étrangers, notamment des groupes de Cosaques russes. TF1 | Reportage L. Boudoul - G. Parrot