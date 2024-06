Ukraine : des armes occidentales pour frapper la Russie ?

Kharkiv est bombardée nuit et jour. Il y a eu 25 blessés civils ce vendredi 31 mai dans un immeuble d'habitation. Dimanche 26 mai, l'attaque d'une grande surface a fait réagir les états-majors occidentaux. Cela a fait quatorze morts, des civils, là aussi, qui faisaient simplement leurs courses, victimes de plusieurs bombes guidées tirées depuis la Russie. Les Ukrainiens, eux, n'ont que des canons de courte portée pour riposter. Lors d'un tournage, il y a quelques jours, ils ont confié à notre équipe attendre une réaction de leurs alliés. Les Ukrainiens ont en effet reçu, il y a quelques mois, des missiles américains d'une portée de 300 kilomètres. Mais ils n'avaient pas le droit de viser le sol russe. Alors que Kharkiv se trouve à 45 kilomètres de la Russie, il est impossible d'arrêter les lance-missiles qui attaquent leur ville. L'OTAN a plusieurs fois appelé à changer cette règle. Pour l'heure, Washington n'autorise ces frappes d'une portée de 300 kilomètres qu'au nord de Kharkiv et dans les territoires occupés. Emmanuel Macron a, lui aussi, autorisé des frappes d'une portée de 400 kilomètres et sans restriction géographique. En réaction, le Kremlin affirme au soir de ce vendredi 31 mai que les tensions vont continuer à augmenter. TF1 | Reportage B. Christal, T. Misrachi