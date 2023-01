Ukraine : des chars occidentaux bientôt sur le front

Le char américain Abrams, comme dans le désert de Jordanie, sera bientôt sur le front ukrainien. Les États-Unis viennent d'en faire l'annonce. "Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis enverront 31 chars Abrams en Ukraine", tel était le discours du président américain, Joe Biden. Il s'agit d'un char d'assaut rapide jusqu'à 500 km/heure, il frappe même en mouvement. Il est bien plus puissant que les chars soviétiques de l'armée ukrainienne. D'autres pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni ou encore la Pologne s'apprêtent, eux aussi, à fournir des chars de la même génération. Une étape que, jusqu'alors, les Occidentaux se refusaient d'affranchir. Côté Français, le silence, aucune annonce pour le moment. Pourquoi le pays hésite-t-il ? "Parce que la France n'a pas assez de chars. Elle n'a que 200 chars, si elle en donne, les prochains n'arriveront qu'en 2040, et donc elle hésite", répond le général Dominique Trinquand, expert militaire en géostratégie. Si on additionne toutes les promesses internationales, on pourra dépasser les 150 chars livrés, l'Ukraine en demandait 300. Depuis plusieurs semaines, les Ukrainiens reculent. Les Russes ont repris la ville de Soledar et regagnent du terrain au Sud de Bakhmout. Mais avant que les chars occidentaux soient opérationnels sur le front ukrainien, il faudrait encore attendre au moins trois mois. TF1 | Reportage F. De Juvigny, J.F. Jouanne