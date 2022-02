Ukraine : des civils font face aux bombardements

Il était 18h lorsque les bombardements ont commencé. L'obus a éclaté au-dessus du salon, et surtout, de la chambre à coucher de Maria, 14 ans. La jeune fille a eu le temps de se mettre à l'abri in extremis dans un réduit en sous-sol. Les tirs ont frappé tout le voisinage. Une demi-douzaine de maisons ont été détruites et les résidents réalisent que leur quartier, pourtant situé à plusieurs kilomètres du front, peut être visé à tout moment. Les militaires ukrainiens n'y peuvent pas grand-chose. Ils subissent eux aussi quotidiennement le feu de l'ennemi. N'ayant nulle part où aller, peu de gens de ce quartier ont décidé de fuir. Les conditions de vie vont donc devenir de plus en plus précaires au fur et à mesure que les jours passent. Nos reporters ont croisé des observateurs internationaux de l'OSCE. Peu enclins à nous parler, ils font le décompte des tirs sur les villages ukrainiens. Cette campagne de bombardement pourrait être destinée à faire fuir la population avant une invasion russe, plus profondément encore à l'intérieur des terres ukrainiennes. D'ailleurs, c'est ce que pense des hommes que nous avons rencontrés. T F1 | Reportage M. Scott, G. Aguerre.