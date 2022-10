Ukraine : des drones kamikazes bombardent Kiev

Il n'est pas possible pour la police ukrainienne d'intercepter ces drones. Ils passent furtivement à basse altitude avant de percuter leurs cibles et d'exploser. L'ennemi est plutôt discret, mais reconnaissable à son bruit entêtant. Depuis 24 heures, des attaques de drones kamikaze ont fait sept morts en Ukraine, dont quatre, rien que dans un immeuble d'habitation à Kiev. La plupart des habitants avouent leur terreur face à cette nouvelle menace. "Ces drones volent souvent près des immeubles et des maisons. J'étais sûre qu'ils allaient voler vers nous. Ils étaient très proches de notre appartement", témoigne une habitante. Ces drones appelés "Shaed" sont iraniens. D'une portée de 2 500 km, ils sont utilisés par les Russes depuis quelques semaines. L'objectif est double : frapper l'ennemi et saper le moral des civils. Ces drones ne visent que des cibles fixes, souvent au hasard. Des drones bon marché en raison de leur simplicité. Ils volent droit vers leur cible et sont faciles à programmer. En 24 heures, l'armée ukrainienne dite avoir abattu 37 de ces drones. Mais Kiev réclame aux Occidentaux de nouveau système antiaérien pour contrer la menace. TF1 | Reportage H. Dreyfus, S. Chartier