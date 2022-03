Ukraine : des volontaires étrangers pour combattre l’armée russe

Onze jours après l'appel à l'aide et aux bonnes volontés du président Volodymyr Zelensky, la brigade internationale semble prendre corps en Ukraine. Le ministère de la Défense publie ces images de volontaires étrangers appelés à la rescousse pour participer aux combats. Une troupe hétéroclite, censée avoir l’expérience de la guerre, en plein apprentissage du port du gilet pare-éclats et du maniement du lance-roquette. L'instruction a lieu dans les bois, malgré la barrière de la langue. Selon les autorités ukrainiennes, cette légion aurait attiré plus de 20 000 candidats venus de 52 pays dont ces Français. Tous sont passés par une filière d’enrôlement apparemment déjà bien rodée, auprès de l'ambassade d'Ukraine à Paris. Ils affichent des motivations largement identiques. La plupart de ces mercenaires ne semblent pas guider par l'appât du gain. Avec à l'esprit les images du conflit depuis onze jours, ils sont conscients que le voyage pour l'Ukraine peut-être sans retour. T F1 | Reportage O. Santicchi, A. Bourgeois