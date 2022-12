Ukraine : ils se marient avant de partir au front

Depuis le début de la guerre, des soldats ukrainiens se pressent pour se marier avant de partir au front. Dans les mairies, même les témoins sont superflus. Pour certains, peut-être, le baiser d'au revoir pourrait être celui d'adieu. C'est notamment le cas pour ce couple, sept ans ensemble, un fils, mais jeudi, le mari repart au front, en première ligne. "C'est notre dernière chance de nous marier. Il faut profiter de chaque instant. Nous n'avons plus beaucoup de temps à vivre ensemble", confient-ils. Avant la guerre, on célébrait, dans cette mairie dans la vidéo en tête de cet article, au mieux deux mariages par semaine. Désormais, il y en a jusqu'à cinq par jour, comme pour narguer cette peur de ne jamais se revoir. À moins de 50 km de là se trouve la ligne de front. La ville de Bakhmout résiste depuis le mois de mai dernier. Elle est devenue un symbole pour les Russes. C'est là que les combats sont les plus intenses. Alors, avant de partir en opération spéciale, ces soldats du renseignement viennent chercher une protection supplémentaire : la bénédiction d'un aumônier à la hâte. Emmenant avec eux chacun un lecteur audio, et lorsque la peur sera trop forte, ils écouteraient la parole de Dieu dans une oreille, et les combats de l'autre. Il est temps pour eux de rejoindre leur position en espérant que les au revoir ne soient pas des adieux. TF1 | Reportage F. de Juvigny, G. Aguerre, F. Amzel