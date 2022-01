Ukraine : inquiétude grandissante

Des tanks et des soldats russes sont à l'entraînement à quelques kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. Le message de Moscou est clair, ses troupes sont prêtes à intervenir à tout moment. D'ailleurs, elles sont déjà positionnées à l'Est de l'Ukraine depuis trois mois, face à la région séparatiste pro-russe du Donbass. Selon des photos satellites, près de 100 000 attendent les ordres de Vladimir Poutine. À Kiev, la capitale ukrainienne, les habitants se préparent à toute éventualité. Américains et Anglais n'excluent pas un conflit armé et font évacuer les familles de leur personnel diplomatique à Kiev. Dans cette affaire, le maître du Kremlin réclame à Joe Biden une promesse écrite de ne jamais laisser l'Ukraine entrer dans l'alliance militaire de l'Atlantique nord, l'OTAN. Et cela est inacceptable pour Washington qui envoie ses stocks d'armes et de munitions à l'Ukraine. L'Europe, elle, tente d'apaiser les tensions. La France, elle, envisage d'envoyer des renforts militaires en Roumanie. Le porte-avions Charles-de-Gaulle, bientôt déployé en Méditerranée, permettrait aussi aux avions de chasse français de survoler la mer Noire, aux portes de la Russie. T F1 | Reportage B. Christal.