Ukraine : la Russie évacue ses civils à Kherson

C'est une évacuation qui ressemble à un départ imposé par l'occupant russe. Ces habitants de Kherson étaient tous Ukrainiens avant la guerre. Ils vivent dans une zone annexée et doivent partir en direction de la Russie. L'inquiétude se lit sur leur visage, mais il est impossible de savoir s'ils parlent sous la contrainte. L'Ukraine, elle, dénonce une déportation forcée. En effet, une partie des 280 000 habitants de Kherson a longtemps affiché son hostilité à l'invasion russe. Depuis un mois, la ville est au centre d'une bataille décisive. Les Ukrainiens avancent et pensent pouvoir reprendre toute la région d'ici la fin de l'année. La Russie, elle, évacue les derniers civils vers le Sud. Nos équipes près du front ont rencontré ces soldats ukrainiens victorieux. Ils affichent un moral à toute épreuve. "Tout se passe bien, on avance et les Russes, eux, ils s'en vont en courant. On leur botte les fesses. C'est très bien", lance l'un d'entre eux. Sur les dernières images de l'armée russe à l'entrainement dans la région, on y voit la formation à la hâte des dernières recrues. Position retranchée en attendant la bataille, même le général russe en charge des opérations affichent son scepticisme. TF1 | Reportage B. Christal, T. Misrachi et A. Charles-Messance