Ukraine : la Russie frappe massivement le pays

Les Ukrainiens sont encore sur la route du travail à 8h30 lundi matin. Les premiers missiles russes tombent sur Kiev. Ces bombardements sont filmés par les habitants, comme la jeune femme dans le reportage en tête de cet article. Elle échappe de justesse à une frappe. C'est la première fois depuis trois mois que la capitale est ciblée. Dans un parc public bombardé, les Ukrainiens qui répondent à notre équipe sont en état d'alerte. Ces habitants trouvent refuge dans les profondeurs du métro où l'hymne national résonne. À la surface, les missiles russes sont également tombés sur les infrastructures, comme la centrale thermique. Des coupures de courant sont redoutées dans tout le pays, car Kiev n'est pas la seule touchée. Des villes ont été visées à travers toute l'Ukraine. Au total, 83 missiles tirés, dont une quarantaine abattue en vol d'après l'armée ukrainienne. Cette campagne de bombardements, c'est la riposte de la Russie après la destruction partielle du pont de Crimée ce week-end. Et depuis Moscou, Vladimir Poutine avertit déjà pour les jours à venir. "Si les tentatives d'actes terroristes contre notre territoire continu, la réponse russe sera sévère et proportionnelle à la menace créée. Personne ne doit en douter", prévient le président russe. Enfin, l'allié du Kremlin, le président de la Biélorussie, Alexandre Loukachenko, annonce déployer des troupes aux côtés de l'armée russe. Sur cette vidéo datée d'hier, des dizaines de chars sont déjà expédiés vers la frontière nord de l'Ukraine. Là d'où est partie l'offensive russe au début du conflit. TF1 | Reportage J. Garro, C. Cambier, C. Lefetey