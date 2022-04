Ukraine : l'appel des derniers résistants de Marioupol

Sous un épais nuage de fumée, l'un des derniers bastions ukrainien de Marioupol résiste aux Russes. Les militaires se sont réfugiés dans le sous-sol d'une usine. Cette nuit, Serguiy Volyna, un soldat ukrainien, a lancé un appel publié sur Facebook : "Nous vivons certainement nos derniers jours, peut-être même nos dernières heures, mais nous nous battrons à un contre dix. Nous demandons aux leaders de ce monde de nous aider. Nous leur demandons de faire en sorte que nous puissions être évacués". Cet appel intervient alors que les Russes poursuivent leurs offensives sur plusieurs fronts au Sud et à l'Est. De plus en plus de civils sont menacés. Pour aider l'Ukraine à contrer ces attaques, les États-Unis ont annoncé que des pièces détachées d'avions de combat venaient d'être livrées. Comme une riposte, les Russes ont annoncé avoir réussi aujourd'hui le premier tir d'essai d'un nouveau missile qu'ils revendiquent comme le plus puissant du monde. Face à cette escalade, à l'Est, de nombreux habitants de Kramatorsk préfèrent fuir leur ville. Là-bas aussi, les bombardements se sont intensifiés. Ils craignent que le scénario de Marioupol ne se répète chez eux. T F1 | Reportage M. Guiheux, A. Gaudin.