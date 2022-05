Guerre en Ukraine : un revers sévère pour l'armée russe

Des chars russes détruits par dizaines. C'est la fin d'une bataille filmée par des drones de l'armée ukrainienne. Dans la vidéo en tête de cet article, on voit un char coulé à la dérive sur lequel un soldat russe est pris sous le feu ukrainien et qui se jette à l'eau pour prendre la fuite. C'est le théâtre d'une embuscade qui a détruit tout un bataillon de l'armée de Vladimir Poutine. Nous avons assemblé les images satellites du lieu. Sur plusieurs centaines de mètres, nous comptons une cinquantaine de blindés carbonisés. D'autres gisent encore au fond de la rivière. Les experts militaires estiment qu'au moins 300 soldats russes auraient été tués. L'embuscade a eu lieu aux abords du village de Bilohorivka sur la rivière Donets, frontière naturelle avec la zone sous contrôle russe. Accompagnée par l'armée ukrainienne, notre équipe a pu exceptionnellement se rendre sur place. L'armée russe avait déjà franchi la rivière en question il y a un mois. Connaissant désormais les méthodes russes et le terrain, l'armée ukrainienne a tendu un piège mortel qui aurait été élaboré par un soldat ingénieur. Il le raconte sur les réseaux sociaux. "Le fait d'avoir des héros, des personnages qui incarnent cela, c'est beaucoup plus puissant qu'un communiqué de victoire. Ça donne du courage à la population civile et stimule aussi la combativité", précise Pierre Servent, consultant Défense - TF1/LCI. Cette victoire est encourageante pour l'armée ukrainienne qui résiste encore dans l'est du pays. TF1 | Reportage Y. Bornacin, T. Misrachi, A. Ako