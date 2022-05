Ukraine : le désespoir des civils face à l’avancée des troupes russes

C'est une guerre de missiles, de roquettes et d'obus. Sous chaque panache de fumée, des civils essaient de fuir. Dans le village de Solidar, à 5 km du front, les bombardements sont incessants. Youri met sa femme en sécurité, loin d'ici. Cela fait trois jours qu'ils vivaient cachés dans la cave. Elle est évacuée, mais seule. Il refuse d'abandonner leur vie ici. "Elle voudrait que je vienne avec elle. Mais on a construit cette maison. Et maintenant, il faudrait faire quoi ? Tout laissé ?", a-t-il déploré. Dans chaque ville, ils sont quelques poignées. Ceux qui ne veulent pas partir, qui essaient malgré tout de garder un semblant de vie normale. Mais ici, il n'y a pas d'échappatoire à la guerre.À Bakhmout, notamment, chaque jour, de nouveaux bâtiments sont détruits. Les bombardements russes s'intensifient sur la ville, comme dans ce quartier qui a été touché de plein fouet par une roquette il y a quelques jours. Au milieu des décombres, nous croisons Oleg et Svetlana. Ils nous montrent leur salon. La vitre, le plafond et le mobilier, tout a été soufflé par l'explosion. La maison est en ruine, et eux sont toujours là. Cette maison de 200 ans, c'est tout ce qu'ils ont nous disent-ils. La guerre ne fait pas fuir tout le monde, mais elle tue indistinctement. D'après le gouvernement ukrainien, plus de dix mille civils sont morts en trois mois de conflit. TF1 | Reportage F. Litzler, J. Marcantetti, G. Vuitton