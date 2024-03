REPORTAGE - L'Ukraine, le pays des mutilés de guerre

Dans tout le pays, il y a des dizaines de milliers de soldats blessés. Mais l'armée, secret militaire, ne livre aucun chiffre. Arteme était sur la ligne de front. Il a perdu ses deux jambes, un drone kamikaze russe. Serki était sniper dans l'armée ukrainienne. L'an dernier, l'explosion d'une mine a gravement touché son bras droit. Il a fallu l'amputer. Depuis, il subit des soins médicaux complexes pour obtenir ensuite une prothèse et repartir, c'est son souhait, sur le front. Pour les soldats blessés, l'urgence, c'est souvent d'obtenir une prothèse. Mais, dans un pays en guerre qui manque de moyens sur le front, ce n'est pas toujours une priorité. Alors, la société civile organise des collectes et, ensuite, il faut faire des choix. Dans une clinique, il y a déjà 200 soldats appareillés depuis l'offensive russe, et l'accompagnement ne s'arrête pas là. En banlieue de Kiev, un centre sportif a radicalement changé sa manière de faire pour venir en aide aux militaires blessés sur le terrain. On y trouve une piscine, auparavant réservée à une certaine élite, où se rend désormais, cinq jours par semaine, le soldat Arteme. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F.X. Ménage, G. Vuitton, A. Charles-Messance