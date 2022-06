Ukraine : les experts français sur les traces des crimes de guerre

Ils sont identifiables à leur écusson bleu blanc rouge. Dix-sept gendarmes français, des enquêteurs d'habitude basés à Pontoise, sont dépêchés depuis deux semaines dans un village partiellement détruit près de Tchernihiv. À leur passage, des habitants les apostrophent et leur présentent des débris qu'ils ont récoltés. Les enquêteurs les photographient, les mesurent et les emportent pour analyse en France. Leur rôle est de déterminer derrière chaque cratère, chaque destruction, quelle arme a été utilisée. Ils s'aident pour cela d'une caméra à 360°, d'un scanner laser et d'un drone. "On va pouvoir créer un modèle 3D pour pouvoir visualiser les lieux sous tous les angles. Mais aussi de faire des mesures dessus, de faire des trajectoires de tir et également des calculs de volume de cratère", explique le Major Jean-François, expert en explosifs à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale (IRCGN). Car il s'agit également de savoir d'où provenait chaque attaque et quelle cible était visée, des bâtiments militaires ou des infrastructures civiles. Pour cela, il faut photographier méthodiquement les décombres. Autant d'indices mis à la disposition de la justice pour déterminer si des crimes de guerre ont été commis. Les gendarmes se gardent bien de tirer toute conclusion. "On se contente de faire des constatations. On les matérialise après sous-forme de rapport. Et ces rapports sont mis à disposition des autorités ukrainiennes qui pourront s'en servir ou par acte devant un tribunal national, voire international tel que la CPI", indique le colonel Briche, chef de détachement à l'IRCGN. Ce sera en effet aux juges de la Cour pénale internationale (CPI) de déterminer ou non si le droit de la guerre a été violé. TF1 | Reportage J. Devambez, A. Seften, F. Ranc