Ukraine : les mines du Donbass convoitées par les Russes

Sasha et Volodymyr ont passé quatre mois sur le front de Marïnka, situé juste en face de Donetsk, le bastion séparatiste. Ils ont résisté aux assauts russes qui se sont intensifiés récemment. Cette petite ville minière, nous y étions à la veille de la guerre, il y a quasiment un an, jour pour jour, sur la ligne de confrontation qui coupe le Donbass en deux. Aujourd'hui, cette ville est rasée d'un bout à l'autre. Or, si les Russes s'acharnent, pour Sasha, c'est aussi parce qu'ici se trouve l'un des poumons économiques de l'Ukraine. Il s’agit du Donbass, un bassin houiller qui concentre la plus grande partie de l'industrie minière ukrainienne. Les terrils et les cheminées d'usine sont bien là, tout autour, tout près des combats. Les Russes occupent des dizaines de mines du Donbass, mais pas celle de Pokrovsk, située à 40 kilomètres de Marïnka. C'est l'un des plus grands sites d'extraction du pays, géré par une société privée. Les effets des bombardements s'y font sentir. Avec six millions de tonnes de charbon par an, la production du site a chuté de 30%depuis le début du conflit. TF1 | Reportage M. Scott, P. Bouffard, A. Pocry