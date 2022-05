Ukraine : métro de Kharkiv, une ville sous la ville

Située à 413 km à l'est la capitale ukrainienne, la ville de Kharkiv est bombardée de jour comme de nuit. Alors, des habitants vivent dans la station de métro de leur quartier depuis plus de deux mois. C'est une vie à part, coupée du monde. Certains dorment devant les portiques de l'entrée, d'autres regardent la télévision. Dans un wagon, une femme effectue sa séance de sport quotidienne. Il s'agit en fait de l'appartement privé de Nathalia. Avant la guerre, elle était serveuse dans un restaurant. Elle vit dans ce wagon depuis 63 jours. "On survit. Notre grand espoir, c'est le retour de la paix pour pouvoir enfin sortir", confie-t-elle, avec émotion. L'armée russe est toujours aux portes de la ville. Il faut donc tenir. C'est pourquoi, l'ancienne de la gare organise tous les détails pratiques de la résistance. À côté des rails du métro, il y a des toilettes et des douches pour tout le monde. Ces installations datent de l'ère soviétique. Il y en a 30 dans la ville de Khrakiv. Elles devaient permettre de survivre à une attaque nucléaire de l'Occident. Fermées depuis 70 ans, elles ont été rouvertes pour accueillir des réfugiés. Pour ces habitants, vivre sous terre présente un autre avantage : le son. À l'intérieur, on n'entend aucun bruit de bombardement. Alors qu'il y a tout de même une cinquantaine de tirs d'artillerie chaque jour. Certains ne vont plus jamais dehors. Il y a même une consultation pédiatrique quotidienne dans l'ancien bureau des contrôleurs de la station. Et des volontaires y distribuent trois repas gratuits par jour. TF1 | Reportage B. Christal, E. Fourny, G. Aguerre