Ukraine : ordre d’évacuation à l’est

Dans la vidéo en tête de cet article, découvrez les premières images des renforts de l'armée russe pour cette nouvelle phase de la guerre en Ukraine. On y voit des tanks, des camions par dizaines et des hélicoptères. Ces images ont été tournées à l'est du pays, dans le Donbass, au nord de la ville d'Izium, point de départ de la nouvelle offensive qui vient de commencer. Des centaines de milliers de civils ukrainiens sont donc incités à partir, les femmes et les enfants principalement. Un exode à l'appel des autorités ukrainiennes qui redoutent des combats extrêmement violents ces prochains jours. La ville de Kramatorsk, est déjà la cible de tirs intenses de l'armée russe. Pour cause, l'État-major ukrainien se trouve dans cette région. Kiev y disposerait de 30 000 à 40 000 hommes. Les Russes, eux, sont réputés deux fois plus nombreux et mieux équipés militairement. "Ils bénéficient d'un avantage par rapport aux Ukrainiens. Leurs lignes d'approvisionnement sont désormais plus courtes parce qu'ils sont proches à la fois du territoire russe et de celui des séparatistes pro-russes", précise Pierre Servent, consultant Défense TF1-LCI. En témoignent ces images de propagande de l'armée russe destinées à montrer la force de son artillerie dans le Donbass aux prémices de cette nouvelle bataille. TF1 | Reportage B. Christal, F. Litzler