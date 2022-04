Ukraine : où sont les troupes russes ?

Ce que la Russie veut montrer de la nouvelle phase de la guerre en Ukraine, ce sont des combats intenses à Marioupol, au sud-est, et des frappes de précision de ses hélicoptères contre un dépôt de carburant au sud à Odessa. Une vision qui occulte une autre réalité, des blindés russes en retrait sur plusieurs centaines de kilomètres, jusqu'en Biélorussie. Ces troupes ont abandonné les fronts de Kiev et de Tchernobyl pour se diriger vers le nord. L'armée russe a même quitté la quasi-totalité du nord de l'Ukraine, mais sans doute pour se redéployer ailleurs plus tard. "Les troupes qui sont au nord de Kiev vont vraisemblablement, si on en croit les déclarations, venir renforcer le front de Kharkiv et éventuellement le front est dans le Donbass", déclare le vice-amiral Michel Olhagary, ancien commandant de l'École navale. La manœuvre pourrait prendre un mois, mais la Russie est pressée. Elle est déjà passée à l'offensive sur trois axes différents dans le Donbass. Face à elle, 30 000 à 40 000 soldats ukrainiens qui pourraient vite être encerclés, alors que le village d'Izium est déjà tombé et qu'une victoire russe se profile à Marioupol. L'Ukraine affirme que Moscou cherche à mobiliser 60 000 réservistes pour accélérer ses opérations dans le Donbass et hâter une victoire. TF1 | Reportage B. Christal, F. Maillard, M. Lezis