Ukraine : réparer les centrales au plus vite

Vous ne verrez aucun de leurs visages, aucune image des alentours, car la localisation de cette centrale électrique doit rester secrète. Le missile a complètement détruit ce transformateur, mais d’autres fonctionnent encore. Alors, le moindre indice pourrait être utilisé par l’ennemi pour ajuster ses prochains tirs. En Ukraine, aucune centrale électrique n’a été épargnée. Depuis le début de la guerre, celle-ci a été visée à quatre reprises. À en croire le directeur du site, l’aide européenne est indispensable. Pour les Ukrainiens, c’est une course de vitesse infernale : réparer plus vite que les Russes ne détruisent. Est-ce le cas dans cette centrale à charbon ? Nous n’en saurons pas plus. Régulièrement, les employés interrompent leur travail et se précipitent dans les abris lorsque les sirènes retentissent. Peu importe le danger, c’est pour eux un devoir. Mais même si les ouvriers travaillent d’arrache-pied, il est impossible de tout réparer. Sur la ligne de front, dans cette guerre de l’énergie, ils ont déjà perdu trois de leurs collègues et 22 autres ont été blessés. TF1 | Reportage E. Lefebvre, A. Pocry, L. Lassalle, K. Yaremenko