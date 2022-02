Ukraine - Russie : que veulent les habitants de la région du Donbass ?

Cela fait maintenant huit ans que la guerre fait partie de la vie d'Elena. Elle nous montre un abri dans sa cave. Elle s'y est réfugié avec sa famille plusieurs fois. Comme la plupart des habitants de la République autoproclamée de Donetsk, Elena considère que ce sont les Ukrainiens qui ont déclenché la guerre en 2014. Alors depuis, ils se tournent de plus en plus vers la Russie. Dans la région, tout le monde parle russe. Elle, son fils et son mari ont le passeport russe. Ils espèrent que le Donbass sera un jour rattaché à la Russie. Dans la librairie de l'avenue Artyoma, pas de surprise, on trouve toutes sortes de livres, tous écrits en russe. Au supermarché, nous constatons que beaucoup de produits viennent de Russie ou de Biélorussie. Et ce n'est pas tout, la monnaie aussi est russe. Les gâteaux, le pain, les jus de fruit, les fruits, les légumes... tout se paie en rouble. De toute façon au Donbass, on ne trouve plus de monnaie ukrainienne. Toutes les banques sont fermées depuis sept ans. Sur l'avenue principale de Donestk trône un gigantesque slogan : "Nous sommes le Donbass russe". TF1 | Reportage L. Boudoul - G. Parrot