Ukraine : sur le front avec l'artillerie

Le vieil obusier datant de l’ère soviétique est en position, face à la ligne russe. Chaque munition est comptée, soigneusement choisie, il n’y en a pas de trop. Les tranchées ennemies s'en pilonnaient , mais l’armée ukrainienne avance lentement après cinq semaines d’offensives. L’un des secteurs, où la progression a été la plus franche, est près de Bakhmout. Depuis le lundi 10 juillet dernier, les Ukrainiens contrôlent les hauteurs qui dominent la ville, plongée dans la brume, à quatre kilomètres en ligne droite. Et comme les canons sont essentiels pour percer le front, il faut absolument les protéger de l’œil des drones ennemis. C’est le rôle des hommes, en image, qui en abattent un grand nombre. Du poste de commandement, on repère également les missiles russes, comme celui qui progresse en direct, bien visible sur la tablette du chef de poste. Ces armes, qui permettent de frapper en profondeur, sont un peu ce qu’il manque aux Ukrainiens. Dans un autre secteur du front, on nous présente fièrement l’un des quatre LRU, livré récemment par la France. Un engin qui peut tirer douze requêtes de précision, jusqu’à 70 kilomètres de distance. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Scott, A. Charles-Messance, O. Danjou