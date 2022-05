Ukraine : un premier soldat russe jugé pour crime de guerre

Il avance dans une minuscule pièce du tribunal. Ce sergent russe de 21 ans, Vadim Chichimarine, est accusé d'avoir tué un commerçant ukrainien de 62 ans. Ce dernier n'avait pas d'arme et poussait son vélo. Un crime de guerre aux yeux de Kiev. Le jeune homme est accompagné d'une traductrice et bénéficie des services d'un avocat. Le sergent russe risque la prison à perpétuité à moins qu'il ne bénéficie d'un échange de prisonniers. Le procès est hors norme par sa rapidité, sa médiatisation et ses moyens réduits. Il n'y a pas de cour spéciale, mais un petit tribunal de quartier. Les défis pour la justice du pays sont énormes. Il faut récolter des preuves, des témoignages, et former des enquêteurs. Kiev dit avoir déjà recensé 11.000 enquêtes pour crimes de guerre, bien que le conflit fasse toujours rage dans le pays. La justice est devenue une arme de guerre dans ce conflit, alors que les derniers soldats retranchés à Marioupol sont désormais aux mains des Russes. Moscou prépare aussi des procès sur de supposés crimes de guerre. T F1 | Reportage F.X. Ménage, M. Kottenhoff.