Ukraine : un serial killer prêt à rejoindre la milice Wagner

Lui aussi veut participer à la guerre, son surnom, le loup-garou. Mirail Popkov est un visage bien connu en Russie. Il est considéré comme l’un des pires tueurs en série de l’histoire du pays. Rien qui n’empêche pour autant la télévision d’État d’aller l’interviewer dans sa cellule. Pendant son interview, Mikhaïl Popkov a dit : « Je souhaite rejoindre l’armée. Je pense que mes compétences militaires sont assez demandées en ce moment. ». Sans plaisanter, cet ancien policier croit pouvoir se rendre utile. À son actif, pendant 20 ans, ce prédateur a enlevé et assassiné pas moins de 78 femmes, c’était dans la région d'Irkoutsk en Sibérie. Lorsqu’il est arrêté en 2015, Popkov explique qu’il emmenait ses victimes promeneuses isolées, ou prostituées dans les bois pour les tuer ou les mutilés. Et c’est cet homme qui propose aujourd’hui ses services pour aller combattre en Ukraine. Une réponse à l’appel lancé par les mercenaires du groupe Wagner, et leur chef Evgueni Prigojine que l’on voit ici recruter directement dans les prisons de nouveaux candidats pour le front. Le contrat, six mois dans en première ligne, en échange de leur liberté. De quoi faire réfléchir Mikhaïl Popkov qui hésite sur un seul point : « Si je peux passer la période de janvier à février, parce que pour moi le froid quand il gèle, c’est ce qu’il y a de pire, alors je signe tout de suite », dit-il. On ne sait pas encore si le groupe Wagner acceptera cette candidature particulière au sein de ses troupes, qui serait dors et déjà composé en majorité de criminels sortis de prison. TF1 | Reportage M. Scott, A. Bourgeois, V. Belgrand