Ukraine : une aide militaire attendue avec impatience

Le reportage en tête de cet article montre des soldats ukrainiens dans la région de Kharkiv, près de Koupiansk, en train de tirer des obus. Mais ces tirs semblent être les seuls de la journée. Les Russes sont juste en face. Depuis des mois, ces soldats de la 57e Brigade d'artillerie comptent chaque tir. "Ça arrive qu'on n'ait pas d'obus. Il y a un mois, par exemple, pendant une semaine, on n'avait plus du tout de munitions", confie un soldat ukrainien. Comment combattre lorsque les munitions manquent ? Les soldats n'ont pas d'autre choix que d'attendre sous terre de nouvelles livraisons. Alors l'aide à l'Ukraine, votée par les États-Unis, 57 milliards d'euros, est un soulagement pour ces hommes. Joe Biden a promis des livraisons de munitions dès la semaine prochaine. "L'importance des bombardements influe sur le cours de la guerre. Il y a une vraie différence entre tirer une fois par jour ou quarante fois", affirme un soldat ukrainien. "Grâce à cette aide, on va atteindre notre objectif : la victoire. On va libérer notre terre natale", renchérit un autre. Un regain de motivation essentiel, car l'armée russe possède plus d'hommes et un stock de munitions plus important. Cette nouvelle aide à l'Ukraine pourrait pousser la Russie à intensifier ses frappes ces prochaines semaines, mais cette fois, nous disent les Ukrainiens, ils auront des obus pour riposter. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Kottenhoff, M. Truchot