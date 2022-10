Ukraine : une contre-offensive décisive ?

Ils brandissent le drapeau ukrainien sur ces territoires repris à l'armée russe. Ces soldats sont accueillis en héros par la population. Des instants de joie partagés par les soldats eux-mêmes sur les réseaux sociaux. Ils témoignent de l'importante contre-offensive ukrainienne dans le sud du pays. Autour de la ville de Kherson, 40 km de terrain ont été repris aux forces russes en un jour à peine. À l'est, dans le Donbass, l'espoir ukrainien se trouve dans la ville de Lyman reprise ce dimanche. Une de nos équipes a pu s'y rendre lors d'une visite organisée par l'armée. Devant un stand de distribution alimentaire, les habitants se disent soulagés mais laissés sans aucune ressource après quatre mois d'occupation russe. "Pour nous déplacer maintenant, on peut seulement utiliser nos vélos, il n'y a plus de voitures ni d'essence", déplore un père de famille. "Tout le monde a ici besoin d'aide. On n'a plus de pain, d'électricité, ni de gaz. C'est des conditions de vie inhumaines", alerte une habitante. Pus au sud dans la ville de Bakhmout, toujours dans le Donbass, alors que nos reporters accompagnent la Croix-Rouge, ils essuient des bombardements. Même si l'armée russe recule par endroits, les combats gagnent toujours en intensité. TF1 | Reportage I. Bornacin