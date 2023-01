Ukraine : Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu de 36 heures

Vladimir Poutine a donné à l'armée russe l'ordre de cesser le feu sur toute la ligne de contact en Ukraine. Cela prendra effet ce vendredi six janvier à partir de midi, jusqu'à minuit le samedi sept janvier. Ce cessez-le-feu, s'il est respecté, sera le premier depuis le début du conflit. C'est la requête du patriarche Kirill de Moscou. Il demande cette trêve à l'occasion du Noël orthodoxe qui tombe le sept janvier. Est-ce un geste de bonne volonté comme le présentent les médias officiels russes ? Du côté ukrainien, on y croit pas du tout. Certains pensent qu'il ne va pas respecter sa parole. La réaction officielle de Kiev est encore plus claire. Un conseiller de Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie doit quitter les territoires qu'elle occupe. Et seulement, de cette manière, une trêve temporaire sera possible. D'après le général Dominique Trinquand, expert militaire et spécialiste des relations internationales, les Russes en profiteront dans leurs propagandes pour dire qu'ils ont pleine de bonnes volontés, mais que les Ukrainiens n'en veulent pas. Rien ne dit que cette cessation temporaire des hostilités sera respectée par les deux parties. Alors que des nouvelles grandes offensives se profilent déjà, pour après le sept janvier, à la faveur de l'hiver. TF1 | Reportage M. Scott, F. De Juvigny, G. Aguerre