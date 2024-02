ENQUÊTE - Ultradroite : des groupuscules sous haute surveillance

Ils ne s'expriment presque jamais. La plupart sont lycéens, mineurs, issus de différents milieux sociaux. Après plusieurs semaines d'échanges, des militants d'ultradroite ont finalement accepté de nous rencontrer, à condition que cela soit à l'abri des regards et de manière anonyme. Certains d'entre eux ont participé, en novembre 2023, à la manifestation organisée par des groupuscules d'ultradroite à Romans-sur-Isère (Drôme). Trois mois après, ces militants qui n'ont jamais été appréhendés par la police restent méfiants de peur d'être repérés. Dans leur discours en permanence, ils font un lien entre Islam, immigration et insécurité. Selon les services de renseignement, ces militants actifs seraient environ 3 000 dans le pays. Ce chiffre est stable depuis les années 80. Près de la moitié d'entre eux sont fichés S et surveillés de près par les autorités. Indépendants, ces groupuscules sont répartis sur l'ensemble du territoire et organisent désormais leurs actions collectives via des messageries cryptées. Depuis 2017, une quarantaine de groupuscules a été dissoute. Dans le pays, l'ultradroite est considéré par les services de renseignement comme la deuxième menace terroriste après l'islamisme. En six ans, une douzaine d'attentats d'ultradroite a été déjouée. TF1 | Reportage J. Quancard, J. Parrot, P. Bouffard