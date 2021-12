Ultradroite : qui sont les membres de ces réseaux ?

C'est un Arsenal digne de braqueurs chevronnés. Des dizaines de pistolets et de fusils qui devaient les aider à mener leur propre guerre. Ces armes saisies par les gendarmes appartiennent aux 13 suspects interpellés au début du mois. Tous sont membres d'un groupuscule baptisé “Recolonisation”. Ils sont prêts à en découdre pour sauver une France à leurs yeux gangrenée par le mal. En France, la droite radicalisée, violente, monte en puissance depuis le mouvement des Gilets jaunes, faisant des adeptes dans toutes les classes sociales. Sur des messageries cryptées, les groupes d'ultradroite déversent leur haine absolue de l'Etat, de la presse, des Juifs, des immigrés ou encore des francs-maçons. À l'aide de tutoriels, on s'y prépare le plus sérieusement du monde à une guerre annoncée. Dans une vidéo publiée par un membre actif de la mouvance, le passage à tabac de tous ceux qui résonneraient différemment est ouvertement assumé. “C'est une question actuellement de vie ou de mort. Si on ne gagne pas cette bataille, on disparaît à jamais. C'est eux ou nous”. Ces groupuscules sont souvent composés d'hommes et de femmes obsédés à l'idée de mener un coup d'Etat. Seul remède contre des élites à leurs yeux corrompus et criminels. L'ultradroite est désormais marquée par un complotisme maladif et par le survivalisme : l'idée qu'il faut se protéger face au déclin de l'Etat. “Il y a aussi l'émergence de gens qui se radicalisent par Internet, par le fait notamment d'avoir été dans l'armée, dans la gendarmerie. C'est la théorie du clash des civilisations qui fait renaître de nouveaux groupes”. Depuis 2016, six projets d'attentats imputables à ces équipes ont été déjoués. Il y était parfois question de tuer Emmanuel Macron ou encore d'empoisonner de la viande halal dans des supermarchés. Pour cet avocat qui défend plusieurs membres de cette mouvance, la justice doit toutefois rester très prudente et ne pas faire de parallèle avec le terrorisme islamiste. “La justice ne peut pas être préventive au risque de ne plus faire œuvre de justice. C'est ça que nous dénonçons”. Les services de renseignement surveillent actuellement plusieurs groupes d'ultradroite comme du lait sur le feu et de façon permanente. L'un des derniers réseaux démantelés avait vu les choses en grand : ses membres voulaient envahir l'Élysée armes à la main. TF1 | Reportage G. Brenier, V. Pierron, C. Souhaut, S. Deshaies, S. Vignon, S. Jou, S. Vincent