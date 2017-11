Un accord a été trouvé entre le gouvernement et un laboratoire sur le prix d’un anticancéreux innovant

Un accord très important a été signé entre le gouvernement et un laboratoire qui fabrique des molécules très efficaces dans la lutte contre le cancer. Des médicaments relevant de l'immunothérapie qui, jusqu'à présent, n'étaient pas autorisés. Cet accord intervient presque un an après nos voisins européens. Selon les spécialistes, le système français n'arrive pas à approuver un médicament pour plusieurs tumeurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 27/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.