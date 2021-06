Un adolescent de 14 ans poignardé en plein centre-ville de Reims

C'est dans la rue Henri Menu, généralement calme, que l'agression a eu lieu. La trace de sang n'a pas encore été nettoyée. Elle prouve l'importance de l'hémorragie. Vers midi, en plein centre-ville de Reims, à deux pas de la Cathédrale, deux adolescents de 14 ans se bagarrent pour un motif inconnu. L'un des deux reçoit alors un coup de couteau. Une étudiante a été alertée par les cris. "J'ai couru à l'intérieur pour chercher les trousses de secours, les compresses. Avec mon amie infirmière, on a fait les premiers soins. On a essayé de compresser la plaie qui était à la tempe en attendant que le secours arrive", explique-t-elle. Grièvement blessée, la victime a été transportée au CHU de Reims dans la Marne. Son pronostic vital est, ce soir, engagé. Il souffre de plusieurs lésions particulièrement graves à la tête. Les deux Collégiens fréquentent l'établissement, mais dans des classes différentes. Rapidement interpellé, l'auteur présumé du coup de couteau a été placé en garde à vue pour tentative de meurtre sur mineur de 15 ans. Certains habitants de Reims sont consternés par le drame. "Ici, c'est un coin censé être tranquille. On est en centre-ville de Reims et il se passe ce genre de choses. Donc, l'époque a changé", regrette un Rémois. Les deux Collégiens étaient jusqu'à aujourd'hui totalement inconnus des services de police. L'enquête a été confiée au commissariat de Reims.