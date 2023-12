L'incroyable histoire de l'adolescent retrouvé en Haute-Garonne six ans après son enlèvement

C'est une rencontre dont Fabien Accidini se souviendra longtemps. Dans la nuit de mardi à mercredi, ce chauffeur-livreur sillonne les petites routes de campagne, lorsque soudain, perdu au milieu de nulle part, il aperçoit une silhouette. Fabien s'arrête et fait monter le jeune homme dans sa voiture. En anglais, ce dernier va alors lui raconter son histoire. Il affirme s'être enfui de la communauté spirituelle dans laquelle il vivait reclus depuis des années. Fabien l'emmène à la gendarmerie la plus proche, où il est rapidement identifié. Il s'agit d'Alex Batty, un jeune Anglais enlevé à sa grand-mère en 2017, à l'âge de onze ans. Sa mère, qui n'en avait pas la garde et son grand-père avaient profité d'un voyage en Espagne pour disparaître. Leurs photos avaient été publiées à l'époque par la police de Manchester, d'où ils sont originaires. Les gendarmes ont d'ores et déjà pris contact avec leurs homologues britanniques. Après six ans, Alex Batty va enfin pouvoir retrouver sa grand-mère, aussi sa tutrice légale. Tout de suite, il lui a envoyé un message avec le téléphone de Fabien pour lui dire qu'il l'aimait et qu'il avait hâte de rentrer à la maison. TF1 | Reportage B. Guénais, P. Michel, J.M. Lucas