Un adolescent tabassé à mort à Viry-Châtillon

Un petit geste, en silence et en famille, alors que les grilles du collège viennent de se refermer. La mort d’un collégien de quinze ans, impossible à admettre pour ses camarades, bouleversés. "Je le connais depuis neuf ans. C'est triste et je n'arrive toujours pas à réaliser qu'il soit décédé...", raconte l'un d'eux. Le drame s'est déroulé à 100 mètres du collège. Le 4 avril, à 16h, le collégien rentre chez lui, mais en chemin, il est arrêté par plusieurs personnes cagoulées. Il a été roué de coups et laissé pour mort. Un collégien interviewé pense avoir croisé ses agresseurs. Qui étaient-ils ? Y avait-il des antécédents entre eux ? En fin d'après-midi, un mineur de 17 ans a été arrêté. Il est en garde à vue, mais l'enquête ne fait que commencer. Pour Rachid, le cousin de la victime, rien ne peut expliquer un tel déchaînement de violence. Dans l'après-midi, la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est venue discrètement dans le collège. Aux côtés des enseignants, elle a participé à une minute de silence. TF1 | Reportage E. Lefebvre, B. Guénais, I. Zabala