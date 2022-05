Un agent de sécurité tué à l’ambassade du Qatar à Paris

C’est la deuxième agression en à peine dix jours. Celle-ci a été mortelle. Ce lundi matin, un agent de sécurité de l’ambassade du Qatar a été frappé à mort. L’alerte a été donnée par une femme de ménage. L’auteur présumé des coups a été interpellé. Il est en garde à vue. Ces agressions ultra-violentes ne surprennent presque plus dans la profession tant ces agents semblent être devenus des cibles. Lui, a été agressé en 2016 et depuis, il se dit incapable de travailler. Il assurait la sécurité dans un centre commercial à l'Essonne et témoigne anonymement car il mène une procédure judiciaire. Pendant sa ronde sur le parking, un homme s’en était pris à lui, dit-il, sans aucune raison. Son agresseur n’a jamais été retrouvé. Des agents de sécurité pris pour cible. Le phénomène prendrait de l’ampleur. Au mois de mars, une agression ultra-violente est filmée dans un centre commercial à Paris. L’agent, tombé dans le coma, s’est réveillé depuis mais il reste hospitalisé. Préparé aux scènes les plus violentes, une priorité dans ce centre de formation. Exercices du jour : simulation d’une attaque au couteau dans une file un soir de match. Un métier essentiel mais dangereux, des horaires décalées, et un salaire bas : ce qui le rend très peu attractif selon Tibor Vass, le directeur de l’Institut Français de Sécurité (IFS). Depuis 2017, les agents de sécurité peuvent être formés au maniement des armes à feu. Une première avancée dit-on ici. La profession prévoit de manifester mardi 24 mai pour revendiquer de meilleures conditions de travail et un meilleur salaire d’au moins 2 000 euros net par mois. T F1 | Reportage I. Bornacin, J. Lacroix-Namias, S. Hernandez