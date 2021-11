"Un air de campagne" : ces Français qui se sentent déclassés

À la sortie de Montceau-les-Mines, nos reporters ont retrouvé trois anciens gilets jaunes. Pendant plusieurs semaines, ils ont passé leur samedi à manifester contre ce qu'ils ont longtemps appelé le déclassement social. Trois ans après, rien n'a changé sur le fond selon eux. Ils ont l'impression de ne pas pouvoir avancer. D'autres ont même dégringolé de l'échelle sociale. C'est le cas d'Yves Liénard qui occupait un poste de technicien dans l'entreprise Kodak. Aujourd'hui, son emploi est précaire et son salaire, qui était de 2 700 euros nets, a été divisé par deux. En quarante ans, le sentiment de déclassement a progressé dans notre pays. Chez les hommes, la part de ceux qui occupent une position sociale inférieure à leur père est passée de 7 à 15%. Chez les femmes, elle est passée de 5 à plus de 11%. Ce sentiment de déclassement concerne tous les milieux sociaux, les ouvriers, les employés, les cadres. Et cela peut commencer très tôt. Par exemple, Chloé, 21 ans, n'arrive toujours pas à trouver du travail dans son domaine, malgré un bac +3 en design. Des jeunes diplômés qui ne parviennent pas à s'insérer professionnellement, il y en a de plus en plus. Pourtant, du travail, ce n'est pas ce qui manque. Le déclassement social, ce sont aussi ces métiers qui ont perdu de leur aura au fil du temps, comme celui d'enseignant. Il n'y a pas que le salaire. Le regard de la société envers cette profession a aussi changé. Un peu plus de considération, plus de moyens pour remettre l'enseignant au cœur du système éducatif. Pour certains, c'est tout l'enjeu de la prochaine présidentielle. T F1 | Reportage A. Etcheverry, Q. Trigodet, V. Belgrand-Barbier.