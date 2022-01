Un an après, ces Américains déçus par Joe Biden

À première vue, il n'y a pas grand monde pour défendre le bilan de Joe Biden en Virginie. "C'est pourri ce qu'il fait, ce n'est pas du bon travail, son plan de lutte contre le Covid est bidon; Je ne suis pas satisfaite", s'exprime une femme. "Je ne suis pas très content de ce qu'il a fait de ce pays. L'inflation, sa politique vaccinale...", ajoute un homme. Le comté de Stafford et ses 150 000 habitants avaient voté Trump en 2016. Mais ils avaient changé et choisi Biden en 2020. "Je pense qu'il fait du bon boulot. Vu la situation dont il a hérité de l'ancien président, je suis déçue de plusieurs choses, mais ça reste du bon boulot", selon une senior. "Je n'ai jamais pensé qu'il serait mauvais. Mais dans la vie, il y a toujours de petites déceptions", livre une jeune femme. La cote de popularité oscille entre 33% et 43% en fonction des instituts de sondage. Mais s'il y a un électorat qui lui reste plus fidèle que l'autre, c'est la communauté noire. "La pandémie, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple à gérer. Alors c'est vrai qu'il n'a peut-être pas été exceptionnel, mais je lui mettrais quand même 10 ou 12 sur 20", confie un coiffeur. TF1 | Reportage A. Monnier