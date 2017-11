Un an après : que sont devenues ces familles qui vivent dans un logement participatif ?

C'est un mode de vie très répandu en Allemagne et en Suisse. Plusieurs familles sont engagées dans un projet d'habitat participatif à Strasbourg. Que sont-elles devenues ? Et comment se passe la cohabitation ? Nous sommes retournés sur place dans le cadre de notre rubrique "Un an après". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.