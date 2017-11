Un an après : que sont devenus les salariés de l'entreprise chargée de la collecte de l'écotaxe ?

Après des mois de manifestations, parfois très violents, menées par les Bonnets rouges, le gouvernement avait décidé il y a un an de capituler et d'abandonner officiellement l'écotaxe. Il s'agit de la taxe poids lourds qui s'applique en vertu du principe pollueur-payeur. Alors, un an après, que reste-t-il des portiques de l'écotaxe ? Et que sont devenus les salariés de l'entreprise chargée de la collecte de la taxe poids lourds sur le territoire français ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.