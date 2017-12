Un an après : comment les éleveurs ont-ils surmonté la crise de grippe aviaire ?

C'est le produit préféré des Français pendant les fêtes de Noël. Le foie gras coûte en moyenne quinze pour cent plus cher qu'en 2017. Conséquence directe de la grippe aviaire qui a durement touché les éleveurs de canard dans le Sud-Ouest. Souvenez-vous, plus de quatre millions de canards ont été abattus l'hiver dernier. Un an après, nous sommes retournés dans ces élevages. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 04 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.