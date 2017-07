Un an après l'attentat de Saint-Etienne-du-Rouvray, la douleur est toujours vive parmi les paroissiens  

Le 26 juillet 2016, deux jeunes de 19 ans, fichés S, pénétraient dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray et assassinaient le père Jacques Hamel devant plusieurs témoins. Un an après cette onde de choc qui a secoué tout le pays, les habitants de cette petite commune de Normandie se souviennent. Des blessures encore profondes et des questions subsistent pour ceux qui ont été témoins de la scène. Ce mercredi, une stèle commémorative devrait être inaugurée devant l’église.