Un an après la grêle, ils retrouvent enfin leur maison

Ils déballent tout juste les derniers cartons. L'été 2022, le plafond de leur maison était démoli par la grêle, c'était inhabitable. Un an après le drame, Simone et Francis retrouvent enfin leur maison, complètement refaite à neuf. Ils sont soulagés d'être rentrés, mais le souvenir est encore vif pour le couple. En 2022, près de 80 % des foyers sont touchés par la grêle au Taillan-Médoc (Gironde). Bientôt, un an après le drame, plusieurs dizaines d'habitants n'ont toujours pas regagné leurs maisons, par manque d'artisans et de matières premières. Chez Marie, les travaux sont loin d'être terminés. Avec son mari, elle occupe un gîte depuis la tempête, un an de lutte constante avec les assurances, pour retrouver leur logement. Joël, lui aussi sinistré, a trouvé refuge dans un mobile home prêté par la mairie. Il ne s'imaginait pas y rester aussi longtemps. Avec les épisodes de grêles qui s'enchaînent, toujours plus virulent, les habitants redoutent aussi un nouveau drame. Dans certaines maisons, les travaux n'ont toujours pas débuté. Ici, dans la commune, deux mobil-homes seront encore occupés jusqu'à l'automne prochain. TF1 | Reportage L. Cloix, N. Forestier, Y. Chambon