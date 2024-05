Un an après la mort de trois policiers à Roubaix : l'appel de leurs proches

Elles ne se sont pas quittées de la journée, soudées, pour affronter cette date. Il y a un an, jour pour jour, l'une perdait sa fille, l'autre sa compagne, Manon, une jeune policière de 24 ans. "Elle me manque terriblement parce qu'on s'étourdit dans l'action pour éviter d'avoir à penser, de sentir cette douleur au fond de soi. Perdre un enfant, c'est insupportable.", lâche Isabelle, maman de Manon. "Il y a beaucoup de vide. Et forcément, ce vide-là ne sera jamais remplacé.", confie Marilou, compagne de Manon. Son prénom est inscrit sur leurs tee-shirts, comme ceux de Paul et Steven. Les trois policiers ont perdu la vie le 21 mai 2023 sur une voie rapide. En service, ils ont été percutés par une voiture qui roulait en sens inverse. À son bord, un conducteur alcoolisé sous l'emprise de stupéfiant, décédé, lui aussi. Les familles et proches des trois victimes se battent désormais pour une tolérance zéro au volant. "Pour moi, ce n'était pas un accident, c'est comme si c'était un assassinat, les gens vont en face comme s'ils avaient une arme.", précisé Delphin, père de Steven. À titre posthume, Manon, Paul et Steven, élevés au grade de Capitaine, avaient été faits chevaliers de la légion d'honneur. Ce mardi après-midi, une marche blanche, avec leurs proches en tête de cortège, était organisée en leur mémoire. TF1 | Reportage M. Début, T. Chartier