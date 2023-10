REPORTAGE - "On est usés moralement" : un an après la tornade, la colère des sinistrés de Bihucourt

Vus du ciel, les dégâts causés par la tornade sont encore visibles, un an après. Des maisons sont en ruines, d’autres sont recouvertes par des bâches. C’est le cas de celle de Serge Lefran, un habitant de Bihucourt (Pas-de-Calais) que nous avons interviewé. Le plafond est imbibé d’eau, car son toit n’a toujours pas été remplacé. Dans sa maison familiale, les travaux n’ont pas commencé car aucun accord n’a été trouvé avec les assurances. L’étude du coût de chaque réparation prend du temps. Sa maison fait partie des plus touchées, il espère obtenir 250.000 euros. "On a un expert d'assurance très tatillon... Nous, on ne veut pas se faire rouler." Il y a un an, la tornade a traversé Bihucourt, dévastant tout sur son passage. En tout, 38 foyers ont dû être relogés. À l’heure actuelle, la moitié n’a pas pu regagner sa maison. La raison principale est que les travaux ont commencé très tard, car les carnets de commandes des artisans sont bien remplis. "Moi, j'attends mes fenêtres depuis fin août, chez des voisins, il n'y rien qui bouge, un autre vient seulement de trouver des maçons... On se sent oubliés, on se sent mal. Moralement usés, fatigués."